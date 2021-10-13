Общество

Минздрав одобрил законопроект об эксперименте по дистанционной продаже лекарств

Минздрав согласовал обновленную версию законопроекта о возможности проведения эксперимента по дистанционной продаже рецептурных препаратов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития, которое выступает разработчиком документа.

В последней редакции были учтены пожелания Минздрава, в частности, предусмотрено создание единого реестра назначений рецептурных средств и расширен перечень лекарств, запрет на продаже которых через интернет сохранится.

Изначально в этот список входили только наркотические, психотропные и спиртосодержащие лекарственные препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25%. В новой версии запретный перечень был дополнен сильнодействующими препаратами, содержащими малые количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также радиофармацевтическими и иммунобиологическими лекарствами.

Кроме того, в документ включили положение о создании реестра назначений препаратов, ведение которого будет осуществляться с использованием единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Она должна обеспечить централизованный учет назначений, включая регистрацию и хранение рецептов на лекарства в форме электронных документов, уточнили в Минэкономразвития.

В Минздраве подтвердили, что министерство рассматривает вопрос проведения пилотного эксперимента по дистанционной продаже рецептурных лекарств с применением ЭПР. Ведомство выступает за исключение из эксперимента ряда вышеуказанных препаратов и считает целесообразным создание единого реестра для централизованного учета всех назначений лекарств.