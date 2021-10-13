Общество

В Госдуме предложили снизить налог для организаций за трудоустройство инвалидов

Депутат Государственной Думы Иван Сухарев обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением уменьшить налог на прибыль для работодателей за трудоустройство инвалидов и возрастных работников. Об этом сообщает «Russia Today» со ссылкой на письмо в адрес главы ведомства.

В своем обращении Иван Сухарев отметил, что, согласно налоговому законодательству, основная ставка налога на прибыль составляет 20%, из которых 3% зачисляется в федеральный бюджет, 17% — в бюджеты субъектов.

В целях поддержки определенных категорий граждан регионы вправе снижать размер ставки налога, зачисляемого в бюджет субъекта, добавил Иван Сухарев.

Такой возможностью, как уточнил депутат, уже воспользовалась Москва, предоставив организациям право уплачивать в региональный бюджет 13,5% вместо 17% при условии, что на предприятии работает не менее 50% сотрудников, имеющих инвалидность, а их доля в фонде оплаты труда — не менее 25%.

Предоставление данной налоговой льготы создает стимул для организаций трудоустраивать людей с инвалидностью, которым сложно найти работу, заметил парламентарий. При этом еще одной категорией граждан, которые испытывают сложности с поиском работы, являются возрастные специалисты — работники старше 50 лет.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части установления федеральной льготы по налогу на прибыль организаций, а именно снижение ставки налога с 20% до 15% при условии, что 50% и более сотрудников организации составляют совокупно граждане с инвалидностью и (или) работники в возрасте старше 50 лет», — говорится в тексте обращения.