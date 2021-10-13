Общество

До 85 тысяч рублей может зарабатывать персональный водитель в Пскове

Зарплату до 85 тысяч рублей может получать опытный персональный водитель в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob.

В Москве персональный водитель в компаниях сферы розничной торговли может получать 150 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — 120 тысяч рублей.

Высокий доход предлагают специалистам со стажем вождения 7—10 лет и опытом экстремального вождения в условиях города.

Среднерыночная зарплата в Пскове составляет 45 тысяч рублей. Специалисты с опытом вождения от трех лет, знанием технических характеристик автомобиля и хорошей ориентацией в городе зарабатывают от 28 до 30 тысяч рублей, со стажем вождения от пяти лет, знанием делового этикета и опытом работы персональным водителем могут получать от 30 до 33 тысяч рублей. Псковский водитель с опытом работы на автомобилях представительского класса и опытом работы персональным водителем от 3 лет может получать от 33 до 47 тысяч рублей, а водитель со стажем вождения 7—10 лет и опытом работы от 5 лет может рассчитывать на зарплату от 47 до 85 тысяч рублей.

Чаще всего персональным водителем хотят стать мужчины в среднем возрасте 47 лет, 28% имеют высшее образование, 10% готовы к переезду, 58% на момент размещения резюме не имели работы.