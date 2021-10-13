Общество

«Титан-Полимер» поддержал создание мемориала «Зарождение Знамени Победы» в Идрице

При поддержке завода «Титан-Полимер» (входит в группу компаний «Титан») будет реализован проект по созданию памятного знака «Зарождение Знамени Победы» в поселке Идрица Себежского района. Монумент установят у федеральной трассы М-9 «Балтия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода.

«Создание в Псковской области такого памятного знака – это благодарность предкам и назидание нынешнему поколению. Это особый символ гордости, чести, достоинства и единения народов великой державы, которая победила в той страшной войне. Конечно, крайне важно, чтобы бизнес поддерживал такие инициативы и выделял на это средства», – рассказал генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

Всенародный сбор средств на изготовление мемориала в поселке Идрица открыли в мае по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова при поддержке благотворительного фонда развития «Святой равноапостольной княгини Ольги». Макет для памятного знака был выбран по итогам всероссийского творческого конкурса. Памятник будет высотой с шестиэтажный дом.

Добавим, что 1 мая 1945 года название небольшого поселка Идрица в Себежском районе вошло в мировую историю, когда штурмовой флаг Идрицкой стрелковой дивизии был водружен на крышу здания рейхстага в Берлине.