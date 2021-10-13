«Титан-Полимер» поддержал создание мемориала «Зарождение Знамени Победы» в Идрице

При поддержке завода «Титан-Полимер» (входит в группу компаний «Титан») будет реализован проект по созданию памятного знака «Зарождение Знамени Победы» в поселке Идрица Себежского района. Монумент установят у федеральной трассы М-9 «Балтия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода.
Всенародный сбор средств на изготовление мемориала в поселке Идрица открыли в мае по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова при поддержке благотворительного фонда развития «Святой равноапостольной княгини Ольги». Макет для памятного знака был выбран по итогам всероссийского творческого конкурса. Памятник будет высотой с шестиэтажный дом.
Добавим, что 1 мая 1945 года название небольшого поселка Идрица в Себежском районе вошло в мировую историю, когда штурмовой флаг Идрицкой стрелковой дивизии был водружен на крышу здания рейхстага в Берлине.