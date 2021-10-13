Общество

Олег Брячак посмеялся над «сменой пола»

Депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак опубликовал Instagram свое депутатское удостоверение. В документ закралась опечатка.

«Я думал, что избран депутатом Псковского областного Собрания, а оказалось - избрана. Вроде пол не менял», - поделился Олег Брячак в Instagram.

В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей депутат сообщил, что не собирается обращаться в Избирательную комиссию Псковской области с просьбой заменить удостоверение. «Не буду обращаться. Главное, с фамилией, именем и отчеством не ошиблись. Это временное удостоверение. Думаю, в постоянном удостоверении не ошибутся. Надеюсь на это», - добавил Олег Брячак.