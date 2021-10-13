Общество

Архив опубликовал данные о количестве партизан на Псковщине

29 Ленинградских и Калининских партизанских бригад действовало на Псковщине, в них насчитывалось более 57 тысяч человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном архиве Псковской области.

Партизанская война продолжалась 32 месяца, и одной из ее форм стала информационная битва. На фотографии шестая Ленинградская партизанская бригада получила свежий номер партизанской газеты «За советскую Родину» (ГАПО фотофонд).

«Глядя на снимок, многие скажут: а кадр постановочный! Не без этого! Но зато какие лица! Какие глаза! Самые что ни на есть настоящие люди, ставшие свидетелями войны. Сегодня киностудии в поисках героев фильмов о героических сражениях с трудом найдут таких!» - отметили в учреждении.