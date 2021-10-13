Общество

Арестованные автомобили выставили на торги псковские приставы

Арестованные автомобили выставили на торги. Они состоятся на электронной площадке 29 октября в 10.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Заявленные на торги лоты:

Земельный участок площадью 1500 квадратных метров. Начальная цена продажи – 205 700 рублей. Сумма задатка – 30 855 рублей, шаг аукциона – 3 000 рублей. Участок находится в деревне Баглицы Псковского района.

«Шевроле Трейлблейзер» 2002 года выпуска. Начальная цена – 313 650 рублей. Сумма задатка – 47 047 рублей 50 копеек, шаг аукциона – 4 000 рублей. Автомобиль находится в Гдове.

«Хендай Гранд Старекс» 2008 года выпуска. Начальная цена – 612 000 рублей. Сумма задатка – 91 800 рублей, шаг аукциона – 7 000 рублей. Автомобиль находится Великих Луках.

«Шкода Рапид», 2011 года выпуска. Начальная цена – 637 000 рублей. Сумма задатка – 95 550 рублей, шаг аукциона – 7 000 рублей. Автомобиль находится в Пскове.

«Мицубиси Аутлендер» 2012 года выпуска. Начальная цена – 689 700 рублей. Сумма задатка – 103 455 рублей, шаг аукциона – 7 000 рублей. Автомобиль находится в Пскове.

«Рено Дастер» 2012 года выпуска. Начальная цена – 507 000 рублей. Сумма задатка – 76 050 рублей, шаг аукциона – 6 000 рублей. Автомобиль находится в Пскове.

«Шкода Рапид» 2019 года выпуска. Начальная цена – 1 537 500 рублей. Сумма задатка – 230 625 рублей, шаг аукциона – 16 000 рублей. Автомобиль находится в Великих Луках.

Квартира площадью 30,7 квадрантных метров. Начальная цена – 1 400 000 рублей. Сумма задатка – 210 000 рублей, шаг аукциона – 15 000 рублей. Квартира находится в Пскове.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 23.59 15 декабря.