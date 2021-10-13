Общество

Проект «Экосуббота» завода «Титан-Полимер» вошел в число финалистов премии «Мы вместе»

Проект «Экосуббота» завода «Титан-Полимер» (группа компаний «Титан») вошел в число финалистов премии «Мы вместе» в треке «Бизнес». Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

Напомним, проект «Экосуббота» направлен на формирование экологического сознания, а также на повышение уровня экологической культуры и грамотности населения.

В этом году организаторы проекта «Экосуббота» провели более 20 экологических мероприятий (эко-квесты, круглые столы, интервью, эко-лекции для сотрудников предприятий, челленджи, конкурсы, субботники). Кроме того, они выступили генеральным партнером экологического конкурса «Чистый Псков», в рамках которого приобрели и высадили более 60 деревьев на территории города.

«В рамках проекта "Экосуббота" мы ведем социальные сети, в которых опубликовано более 100 интересных постов об экологичном образе жизни. В настоящее время в рамках проекта "Экосуббота" мы работаем над созданием экологических пространств в городе Пскове. Запланировано создание трех экопространств до конца этого года», - отметили организаторы проекта.

Напомним, организаторы проекта «Экосуббота» совместно с Псковской Лентой Новостей реализуют серию видеороликов «Жить экологично».