Общество

Студенты составляют 80% от числа переписчиков в Пскове

Среди переписчиков в Псковской области достаточно высокая доля учащихся молодых людей, она составила 28,7%. При этом в Пскове 80% от общего числа переписчиков - студенты, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с пресс-конференции в Псковстате.

Для проведения переписи населения в Псковской области подобрали 1 131 переписчика (с учетом резерва - 1 300), нагрузка на каждого составляет в среднем 550 человек.

По роду занятий среди переписного персонала больше всего неработающих пенсионеров. Среди переписчиков их 30,6%, среди контролеров - 55,6%. Кроме того, в процедуре задействовано большое количество безработных, включая состоящих на учете в службе занятости (соответственно 20,4% и 42,6%).

В переписи также заняты работники предприятий, учреждений и организаций, органов местного самоуправления, социальных служб и общественных организаций.

Также в Псковстате заметили, что среди переписного персонала преобладают женщины (92,6%).

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Напомним, перепись населения стартовала в России сегодня, 15 октября, и продлится до 14 ноября.