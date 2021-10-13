Общество

Губернатор поблагодарил Сергея Аржаникова за вклад в развитие сферы труда региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с председателем регионального комитета по труду и занятости Сергеем Аржаниковым 15 октября, который покидает пост в связи с достижением выслуги лет на государственной службе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников выразил благодарность Сергею Аржаникову за труд и огромный вклад в развитие сферы труда и занятости населения, которую он возглавлял более 20 лет. «Надеюсь, вы останетесь добрым и мудрым наставником для нового поколения сотрудников комитета. Эта сфера крайне важная для наших граждан. Она может быть не всегда на виду, но от вашего профессионализма в этом направлении очень многое зависит», — отметил глава региона.

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За многолетний добросовестный труд, личный вклад в реализацию государственной социальной политики на территории региона Михаил Ведерников вручил Сергею Аржаникову почетную грамоту губернатора. Сергей Аржаников в свою очередь поблагодарил губернатора за оказанное доверие возглавлять столь ответственное направление.