Общество

Псковичам закроют транзитный проход через территорию школы №25

Псковичи не смогут ходить через территорию школы №25 после завершения установки нового ограждения. Как сообщила Псковской Ленте Новостей директор Псковского педагогического комплекса, депутат городской Думы Любовь Николаева, это обусловлено требованиями безопасности образовательных учреждений.

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Пройти в сторону рынка «Нива» и улицы Коммунальной можно будет через пешеходную дорожку рядом со школой. Любовь Николаева обратилась в администрацию Пскова с просьбой привести ее в порядок в течение короткого времени.

Директор ППК отметила, что территория школьного стадиона у корпуса №2 будет доступна для желающих при условии подачи заявки в администрацию учебного заведения от имени организованной группы. Это необходимо для сохранности спортивного оборудования. В школе обучается 2875 детей в две смены, стадион используется постоянно. Любовь Николаева отметила, что сейчас иногда приходится обращаться в полицию из-за случаев распития спиртных напитков на территории школы. Кроме того, местные жители нередко выгуливают собак на пришкольной территории.

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По словам Любови Николаевой, после завершения реконструкции улиц Кузбасской Дивизии, Западной и Байкова через эти улицы планируется запуск общественного транспорта, частично отпадет необходимость ходить мимо школы. «В основном, в районе проживают бабушки, дедушки и родители учеников, очень надеюсь на понимание жителей микрорайона», - добавила директор школы.