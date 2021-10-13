Общество

Организаторы Всероссийской переписи населения сэкономили тонны бумаги

Перепись населения в этом году полностью экологична, для ее проведения не стали использовать бумагу, а разработали специальные планшеты. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с пресс-мероприятия в Псковстате, на котором организована трансляция конференции.

«У нас в этом году полностью экологичная перепись, мы сэкономили тонны бумаги - не стали печатать переписные листы. Вся процедура будет проходить на планшетах», - пояснил Павел Смелов.

По его словам, для этих целей в России специально изготовили 360 тысяч планшетных компьютеров. «Производство полностью отечественное - от "железа" до программного обеспечения, которое там установлено. Это дополнительная гарантия безопасности, гарантия того, что ваши данные будут защищены», - подчеркнул заместитель руководителя Росстата.

На планшете невозможно установить что-либо самостоятельно, перемещение каждого гаджета отслеживается. «Мы всегда видим, где находится планшет, где и когда его включают. На него невозможно ничего самостоятельно установить, а если переписчик потеряет планшет, то он будет заблокирован, что также выступает гарантией того, что никакой утечки данных допущено не будет», - заключил Павел Смелов.

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Напомним, всероссийская перепись населения стартовала сегодня, 15 октября. Принять в ней участие можно и онлайн - на сайте госуслуг. Завершится перепись через месяц, 14 ноября.