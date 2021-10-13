Общество

На твоей стороне: билайн обновил свой бренд

Оператор билайн представил обновленный бренд, логотип и слоган. Цель - проиллюстрировать начало масштабных изменений в компании.

Оператор билайн верит, что сегодня, как никогда, потребителю очень важно, чтобы бренд его не только развлекал, но и понимал, слышал, разделял его проблемы и предлагал те решения, которые ему действительно нужны. Поэтому в центре обновленного бренда билайна — обычный человек с его характером, особенностями, заботами и потребностями. Суть бренда отражена в новом слогане— «На твоей стороне». Оператор билайн - на стороне своих клиентов, и готов поддерживать их в достижении целей и задач. Этот посыл будет со временем транслироваться не только через коммуникацию, визуальную айдентику и продукты, но и через сервисы и опыт взаимодействия с брендом. Сейчас оператор только в начале процесса изменений, говорится в сообщении.

В последние годы люди все больше склоняют и пишут с маленькой буквы многие слова. И это не потому что они не знают, как правильно. А потому что так удобнее и быстрее. Оператор билайн стремится быть ближе к людям. Поэтому название бренда теперь всегда имеет строчное написание. Так оператор делает акцент на человечности, простоте и диджитализации, добавили в компании.

«Логотип вместе с компанией приобретает динамичность и живость и при этом поворачивается лицом к человеку, не теряя узнаваемости. В имиджи приходит фирменный градиент. В этот градиент оператор вложил любовь к своим клиентам, ведь в каждом из них компания видит индивидуальность, внутренний свет, - отмечается в сообщении. - В центре новой рекламной платформы компании - обычный человек, со своим характером, со своими особенностями и потребностями. Героями кампаний билайн будут обычные люди со всеми их особыми чертами характера, привычками, желаниями и потребностями».

Директор по бренду и маркетинговым коммуникациям билайна Юлия Галина отметила: «Мы рассчитываем на то, что, увидев наш обновленный брендинг, логотип, потребители поймут, что мы меняемся и стараемся стать лучше. Клиент — наша самая главная ценность. Мы понимаем, что все клиенты разные, у каждого свой характер, взгляды на мир, задачи в конкретный момент жизни и разные потребности… Общительные и замкнутые, невозмутимые и эмоциональные, увлеченные чем-то одним и равнодушные к чему-то другому. И эта индивидуальность каждого человека делает его ярким и интересным. Мы поддерживаем каждого нашего клиента, вне зависимости от того, насколько мы с ним согласны. Каждый сотрудник компании в своей каждодневной работе делает все, чтобы понять каждого клиента и найти решение, которое нужно именно ему».

Разработкой обновленного бренда занималось Агентство Contrapunto из группы агентств BBDO, рекламных кампаний - агентство Leo Burnett Moscow.

Что билайн делает, чтобы быть на стороне абонентов, можно увидеть в этом фильме по ссылке https://youtu.be/cG-IlFziAlE