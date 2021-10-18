Общество

Размер пособия по уходу за ребенком в России вырастет в 2022 году

Минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком вырастет в 2022 году на 5,8%, до 7 493 руб., а максимальный — до 31 282 руб. Такие данные представлены в заключении Счетной палаты (СП) «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов».

Размер выплат изменится с 1 февраля следующего года. Сейчас минимальный размер пособия составляет 7 083 руб., максимальный — 29 600 руб., пишет РБК.

В документе говорится, что расходы на выплату ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет составят 169,5 млрд руб.

Кроме того, с 1 февраля проиндексируют единовременное пособие при рождении ребенка на 5,8%. Таким образом, размер пособия составит 19 981 руб., Сейчас выплачивается 18 886 рублей.

С 2020 года выплату в связи с рождением и усыновлением первого или второго ребенка можно получать до трехлетия ребенка. Ежемесячная выплата предусмотрена для граждан России, у которых первый или второй ребенок родился или усыновлен с 1 января 2018 года. Размер прожиточного минимума в своем регионе можно посмотреть в специальном разделе на сайте Пенсионного фонда России.