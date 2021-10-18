Общество

Синоптики рассказали о погоде в регионах Северо-Запада на этой неделе

На Северо-Запад в первую половину недели будет поступать воздух из акватории Баренцева моря. Об этом сообщает портал метеоновостей «Фобос».

Пройдут дожди, местами со снегом, а дневная температура не превысит +2…+7 градусов. Однако, затем повеет атлантическим теплом, и на юго-западе дневная температура повысится до +9…+14 градусов.

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Как ранее сообщила Псковской Ленте Новостей начальник псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова, в Псковской области снег ожидается в конце октября - начале ноября.