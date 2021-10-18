Общество

Каждому пятому жителю СЗФО работа не приносит удовольствия

23% жителей Северо-Западного федерального округа не рады своей работе и не получают от нее никакого удовольствия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

При этом 40% опрошенных искренне любят работу. Из них 49% петербуржцев рады своей работе, что является самым высоким показателем по стране (в Москве 47%, на втором месте Ростовская область – 46%).

«Интересно, что чем выше был возраст респондентов, тем больше счастья и удовлетворения они получают от работы: респонденты в возрасте от 26 до 35 лет отвечали положительно в 36% случаев, а респонденты от 55 лет и старше в 65% случаев, среди них же самая низкая доля недовольных (24% против 42% недовольных среди тридцатилетних)», - отметили в пресс-службе.

Больше всего удовольствия от работы получают юристы, работники сферы искусства и масс-медиа, а также строители и рекрутеры. Меньше других получают удовольствие от своего труда в СЗФО учителя, преподаватели и работники научной сферы.