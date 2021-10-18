Общество

Наталия Соколова помогает вернувшейся из тюрьмы псковичке восстановить доверие детей

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова вместе с органами опеки посетила одну из псковских семей, цель - помочь матери восстановить доверие своих детей. Об этом детский омбудсмен сообщила в своем инстаграм-аккаунте.

«На днях разбирались в непростой, можно даже сказать драматической, ситуации в одной из псковских семей. Так получилось, что мать семейства последние 15 лет с завидной регулярностью проводила в местах лишения свободы. Вместе с органами опеки посетили эту семью, поговорили со всеми ее членами, чтобы помочь маме вернуть доверие детей», - написала Наталия Соколова.

По ее словам, решение в этой ситуации - это длительная поэтапная индивидуальная профилактическая работа с семьей: привлечение психолога, специалиста по трудоустройству, беседы со всеми участниками конфликта.

«Но главное, на мой взгляд, чтобы все взрослые в этой семье поняли - заложниками их взаимной неприязни, злоупотреблений и правонарушений стали дети, их благополучие и здоровье. Очень надеюсь, что они это поймут и все сложится», - заключила Наталия Соколова.