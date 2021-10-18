Общество

Скончалась экс-депутат Псковской гордумы Светлана Андреева

Скончалась бывший депутат Псковской городской Думы 3 и 4 созывов, экс-директор кафе «Калейдоскоп» Светлана Андреева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили ее близкие.

Светлана Андреева родилась 1954 году в городе Южа Ивановской области.



Окончила Ленинградский институт Советской торговли имени Ф. Энгельса по специальности инженер-технолог и организатор предприятий общественного питания.



1974 - 1986 годы - Псковский городской трест общественного питания, от продавца кулинарного магазина до руководителя предприятия.



1986 - 1989 годы - «Военторг 503», директор столовой.



1989 - 1991 годы - Псковский городской трест общественного питания, инженер-технолог.



1980 -1981 годы - в составе ограниченного контингента войск в Афганистане.



Награждена медалью «Воину-интернационалисту от благодарного Афганского народа».

Долгие годы являлась директором кафе «Калейдоскоп».



Кафе «Калейдоскоп» и Светлана Андреева занесены в книгу «Золотая летопись славных дел к 1100-летию города Пскова», неоднократно награждались дипломами и почетными знаками Всероссийского конгресса рестораторов и руководителей предприятия питания за большой вклад в развитие индустрии питания в регионе.



Являлась депутатом Псковской городской Думы третьего созыва по избирательному округу №15, председателем комиссии по депутатской этике ПГД, заместителем председателя комитета по экономическому развитию ПГД, заместителем председателя комитета по бюджету и налогам ПГД.



В марте 2007 года была избрана депутатом Псковской городской Думы четвертого созыва по округу №22, получила 46,2% голосов избирателей.