Скончалась экс-депутат Псковской гордумы Светлана Андреева

Скончалась бывший депутат Псковской городской Думы 3 и 4 созывов, экс-директор кафе «Калейдоскоп» Светлана Андреева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили ее близкие.
Светлана Андреева родилась 1954 году в городе Южа Ивановской области.
Окончила Ленинградский институт Советской торговли имени Ф. Энгельса по специальности инженер-технолог и организатор предприятий общественного питания.
1974 - 1986 годы - Псковский городской трест общественного питания, от продавца кулинарного магазина до руководителя предприятия.
1986 - 1989 годы - «Военторг 503», директор столовой.
1989 - 1991 годы - Псковский городской трест общественного питания, инженер-технолог.
1980 -1981 годы - в составе ограниченного контингента войск в Афганистане.
Награждена медалью «Воину-интернационалисту от благодарного Афганского народа».
Долгие годы являлась директором кафе «Калейдоскоп».
Кафе «Калейдоскоп» и Светлана Андреева занесены в книгу «Золотая летопись славных дел к 1100-летию города Пскова», неоднократно награждались дипломами и почетными знаками Всероссийского конгресса рестораторов и руководителей предприятия питания за большой вклад в развитие индустрии питания в регионе.
Являлась депутатом Псковской городской Думы третьего созыва по избирательному округу №15, председателем комиссии по депутатской этике ПГД, заместителем председателя комитета по экономическому развитию ПГД, заместителем председателя комитета по бюджету и налогам ПГД.
В марте 2007 года была избрана депутатом Псковской городской Думы четвертого созыва по округу №22, получила 46,2% голосов избирателей.