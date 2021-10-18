Общество

Льготные проездные на пригородные поезда в Псковской области прекратят оформлять с 1 ноября

Период льготного оформления проездных документов на пригородные поезда для региональных льготников Псковской области прекращается с 1 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Напомним, что на основании постановления администрации Псковской области от 16 апреля 2020 года №130 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Псковской области» в период с 15 апреля 2019 года по 31 октября 2021 года отдельные категории граждан обладают правом льготного проезда в пригородных поездах с оплатой 50% от стоимости проездного документа.

К льготным категориям граждан относятся: