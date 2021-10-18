Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Антоном Сергеевым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - советник губернатора Псковской области Антон Сергеев.

Ведущий программы Константин Калиниченко обсудит с ним мифы, сложившиеся вокруг коронавирусных ограничений: можно ли нормально жить, если у вас нет QR-кода, и как быть тем, у кого этого кода нет.

Также собеседники поговорят о характерных тенденциях развития псковских масс-медиа в 2021 году. Как пандемия изменила псковский медиаландшафт? Насколько актуальна проблема фейк-ньюс для Псковской области?

Трансляция завершена.