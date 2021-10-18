Общество

Финалистки конкурса «Миссис Псков 2021» устроили фотосессию с мужьями

Финалистки конкурса «Миссис Псков 2021» приняли участие в семейной фотосессии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото здесь и далее: Ирина Большакова (https://vk.com/saara). На фото: Наталья Цветкова



«Пользуясь прекрасной золотой осенью, участницы главного конкурса красоты среди замужних женщин отправились на природу, чтобы сделать яркие семейные фотокарточки. Дети, домашние животные, мужья — все с удовольствием принимали участие и помогали сделать этот семейный день незабываемым!» - рассказали организаторы конкурса красоты.

Организаторы «Миссис Псков 2021» также добавили, что все фотосеты проводят с соблюдением установленных норм и правил, действующих на территории региона.

Мария Егорова

Казьмина Мария

Екатерина Курач

Раиса Павлова

Ксения Ромашова

Светлана Федосова

Анна Галанцева

Свелана Ивчина

Наталия Сайя

Екатерина Малышева

Ольга Сафронова

Наталья Мерелайне

Наталья Мерелайне

Анна Кустова