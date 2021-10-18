Общество

Новая игровая консоль Sony завоевывает рынок

Игровая приставка PlayStation 5 поставила рекорд на рынке Великобритании. В этой стране недавно была продана миллионная консоль. Сама по себе цифра не является каким-то небывалым достижением. Рекордным стало время, которое понадобилось устройству, чтобы достичь рубежа в 1 миллион — 39 недель со старта продаж. У предыдущей модели, PS4, на это ушло на три недели больше.

Самая популярная приставка

Тут нужно отметить, что до минувшего лета на британском рынке наблюдался дефицит PlayStation 5. Этот фактор, безусловно, сдерживал продажи. Как только поставки возобновились, новинка тут же обошла предшественницу. В конце лета корпорация Sony сообщила, что по всему миру продано уже 10 миллионов PS5, то есть в Британии — десятая часть от общемировых объемов. Данные портала https://kz.e-katalog.com/ также свидетельствуют, что сегодня PlayStation 5 является самой популярной игровой консолью, существенно опережающей конкурентов.

Три мировых конкурента

Какова же в целом ситуация на рынке игровых приставок? Многих это может удивить, но весь мировой рынок поделен между тремя производителями.

Sony — как уже было сказано, ведущая модель этого производителя — PlayStation 5. Она рассчитана на самые новые игры, поддерживает воспроизведение контента в разрешении до 4К, комплектуется геймпадами с новой системой вибрации, которая еще больше помогает погрузиться в процесс игры. За ней по популярности следует модель Sony PlayStation 5 Digital Edition, которая дешевле, но не может работать с Blu-ray дисками, а рассчитана только на загрузку игр из магазина.

Microsoft — американская корпорация продвигает платформу Xbox. Сегодня ее основными «ударными силами» являются флагманская модель Xbox Series X и ее младшая и более бюджетная версия Xbox Series S. Первая представляет собой самую мощную консоль на рынке, при этом на ней спокойно можно запускать старые игры для предыдущих моделей приставок.

Nintendo — японская корпорация работает в другой нише, выпуская портативные приставки линейки Switch. Они представляют собой планшет с диагональю от 5,5 дюйма до 7 дюймов и беспроводные контроллеры, которые крепятся по бокам. Получается идеальное устройство, чтобы играть буквально на ходу, а дома консоль можно подключить к телевизору.

Таким образом, хотя на рынке игровых приставок работает всего три производителя, потребителю предоставляется широкий выбор разных моделей.