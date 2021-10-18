Новая игровая консоль Sony завоевывает рынок

Игровая приставка PlayStation 5 поставила рекорд на рынке Великобритании. В этой стране недавно была продана миллионная консоль. Сама по себе цифра не является каким-то небывалым достижением. Рекордным стало время, которое понадобилось устройству, чтобы достичь рубежа в 1 миллион — 39 недель со старта продаж. У предыдущей модели, PS4, на это ушло на три недели больше.
Тут нужно отметить, что до минувшего лета на британском рынке наблюдался дефицит PlayStation 5. Этот фактор, безусловно, сдерживал продажи. Как только поставки возобновились, новинка тут же обошла предшественницу. В конце лета корпорация Sony сообщила, что по всему миру продано уже 10 миллионов PS5, то есть в Британии — десятая часть от общемировых объемов. Данные портала https://kz.e-katalog.com/ также свидетельствуют, что сегодня PlayStation 5 является самой популярной игровой консолью, существенно опережающей конкурентов.
Какова же в целом ситуация на рынке игровых приставок? Многих это может удивить, но весь мировой рынок поделен между тремя производителями.
Таким образом, хотя на рынке игровых приставок работает всего три производителя, потребителю предоставляется широкий выбор разных моделей.