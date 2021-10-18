Общество

Более 60% участников опроса ПЛН заявили, что QR-коды станут инструментом мошенников

62,25% читателей ПЛН заявили, что QR-коды станут инструментом мошенников для обмана граждан, и выступили против их применения в местах отдыха и общепите. Это следует из опроса на сайте Псковской Ленты Новостей, в котором приняли участие 694 человека.

Вторым по популярности стал ответ «Сомнительная инициатива, которая скажется на общепите не хуже локдауна». За него отдали свои голоса 15,71% опрошенных.

При этом почти 11% участников опроса считают, что введение QR-кодов будет стимулировать людей прививаться от коронавируса и поможет приблизить победу над пандемией.

Также одобрили эту инициативу, но отметили технические трудности в ее реализации 2,31% участников опроса.

Около 3% читателей ПЛН поддержали идею введения QR-кодов в местах общественного питания и предложили подумать об их введении и в торговых центрах.

Еще почти 6% опрошенных подчеркнули, что вообще не собираются посещать места отдыха и общепит.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос на тему «Нужно ли наградить Юлию Пересильд как первого актера-космонавта?».