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Администрация Пскова выразила соболезнования в связи со смертью экс-депутата Светланы Андреевой

Администрация города Пскова выразила соболезнования родным и близким руководителя ООО «Калейдоскоп», депутата Псковской городской Думы 3-го и 4-го созывов Светланы Андреевой, умершей 18 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Светлана Владимировна была неравнодушным человеком, мудрым политиком, активным и инициативным общественным деятелем. Являясь депутатом Псковской городской Думы 3 и 4 созыва, долгое время возглавляла комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю, входила в состав комитета по социальным вопросам. Своим многолетним добросовестным трудом в статусе депутата внесла большой вклад в дело социально-экономического развития города Пскова», - отметили в администрации.

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Всю свою жизнь она отдавала свои силы, опыт и знания делу развития системы общественного питания города Пскова, отметили в администрации: «На протяжении многих лет была создателем и бессменным руководителем кафе "Калейдоскоп" - одного из самых популярных и любимых горожанами и гостями города мест, которое благодаря стараниям, энтузиазму и высочайшему профессионализму Светланы Владимировны является образцом отличной кухни, уюта и неповторимой атмосферы радушия».

В 2003 году ведущее предприятие отрасли питания города Пскова кафе «Калейдоскоп» и его руководитель занесены в книгу «Золотая летопись славных дел к 1100-летию города Пскова», неоднократно награждались дипломами и почетными знаками Всероссийского Конгресса рестораторов и руководителей предприятия питания за большой вклад в развитие индустрии питания в Псковской области.

В 2005 году занесена в энциклопедию «Лучшие Люди России» (4-ое издание «Родины славные сыны и дочери»). В 2007 году награждена дипломом администрации города Пскова за безусловное лидерство в системе общественного питания города Пскова.

В пресс-службе подчеркнули, что Светлана Андреева всегда была настоящим профессионалом своего дела, ответственным и компетентным руководителем, замечательным человеком, пользовалась заслуженным уважением и почетом в Пскове. «Администрация города Пскова выражает искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Андрееву Светлану Владимировну. Светлая ей память!» - заключили в администрации.