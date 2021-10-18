Общество

Треть жителей Псковской области выступает за усиление мер борьбы с COVID-19

Треть жителей Псковской области выступает за усиление мер борьбы с коронавирусом. Такую позицию выразили 35% участников тематического опроса, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob.

«Переводите людей на удаленную работу — освободится общественный транспорт, вот и снизили проценты заболевших. Иначе это не работает. Большинство заболевает либо по дороге на работу/с работы в общественном транспорте, либо на рабочем месте», - считают эти респонденты. Противоположного мнения придерживаются 49% опрошенных псковичей, а 16% жителей региона затруднились ответить.

Чаще всего о необходимости усиления противовирусных мер говорят жители Челябинска и Самары (по 37%). В Волгограде, Казани и Новосибирске усилить работу по борьбе с распространением инфекции считают крайне необходимым по 27% опрошенных, в Красноярске — 26%. В Москве усилить меры хотят четверть респондентов. «Люди расслабились, ходят без масок, много болеющих, чихающих и кашляющих», - отметили опрошенные.

Напомним, Псковская область переняла столичную практику и с 11 октября начала жить по QR-кодам. Откуда эти коды берутся, что делать пожилым людям без смартфонов, куда без справки больше не пустят и кого обязали привиться - ответы на эти и другие вопросы можно узнать в материале ПЛН.