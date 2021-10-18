Общество

Субсидии до 320 тысяч рублей получат на реализацию соцпроектов псковские организации

Поддержку в реализации проектов на территории Псковской области получат 11 социально-ориентированных некоммерческих организаций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

В регионе определили победителей конкурса среди СОНКО по предоставлению субсидий на реализацию социальных проектов на территории области, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации.

11 проектов победителей посвящены развитию традиционного псковского мастерства в регионе, творческому взаимодействию поколений, патриотическому воспитанию молодежи на примере любви к родному краю, сохранению памяти о героях войн и поддержке добровольчества среди подрастающего поколения.

Максимальный размер субсидии составил около 320 тысяч рублей.