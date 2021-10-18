Общество

Советник губернатора объяснил необходимость ограничений для псковичей с медотводом

Советник губернатора Псковской области Антон Сергеев в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) объяснил необходимость ограничений для людей с медицинским отводом от прививки против коронавируса.

«Когда рак, сильное аллергическое состояние может взывать анафилактический шок, естественно, с иммунитетом проблемы. Если с иммунитетом проблемы, значительно сильнее все цепляется. Думая об их здоровье, чтобы от них (людей с медотводом — ред.) поток (заражений — ред.) не пошел, чтобы кто-то не умер, посчитали, чтобы лучше в этот период они не ходили (в кафе и другие заведения — ред.). Согласен, что это может недемократично. Но что делать? Лучше об их здоровье подумать. В нынешней ситуации, когда мы боремся с коронавирусной инфекцией, когда стараемся, чтобы она не расползалась, стараемся, чтобы было меньше смертей, чтобы их вообще не было, лучше пойти на такую меру», - сказал гость студии.

Смотрите также QR-код: кому из псковичей точно нужен и как его получить

Напомним, в Псковской области ввели QR-коды для посещения учреждений культуры. С 1 ноября это требование будет распространено и на другие сферы, в том числе на предприятия общественного питания, бассейны, досуговые и фитнес-организации.