Общество

В псковском «Акваполисе» создали атмосферу золотой осени

Торгово-развлекательный комплекс «Акваполис» для своих гостей создал атмосферу золотой осени. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации ТРК.

«В галереях покупателей встречают вереницы листьев, изображенные на флагах. При входе в торгово-развлекательный комплекс осенние натюрморты создают неповторимое настроение. Акваполис оделся в сезонное настроение и ждет в гости всех, кто любит комфортный и удобный шоппинг», - рассказали в ТРК.

Адрес комплекса: улица Кузбасской Дивизии, дом 19. «Акваполис» работает каждый день с 10.00 до 21.00.