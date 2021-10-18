Общество

Прощание с экс-депутатом Светланой Андреевой пройдет в Пскове 20 октября

Прощание с бывшим депутатом Псковской городской Думы 3 и 4 созывов, экс-директором кафе «Калейдоскоп» Светланой Андреевой состоится на Мироносицком кладбище. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили ее родственники.

Отпевание состоится в среду, 20 октября, в 10.30 рядом с церковью Жен-Мироносиц по адресу: Псков, улица Коммунальная, 13.

Напомним, долгие годы Светлана Андреева являлась депутатом Псковской городской Думы третьего созыва по избирательному округу №15, председателем комиссии по депутатской этике ПГД, заместителем председателя комитета по экономическому развитию ПГД, заместителем председателя комитета по бюджету и налогам ПГД.

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В марте 2007 года была избрана депутатом Псковской городской Думы четвертого созыва по округу №22, получила 46,2% голосов избирателей.