Общество

Родителей дедовичских школьников взбудоражила новость о приезде педагога-студента

Родители учеников школы №1 поселка Дедовичи не хотят видеть учителем химии у своих детей студента ПсковГУ. Такую жалобу мать одного из школьников разместила на сайте губернатора Псковской области

«Добрый день! Заканчивается первый учебный месяц, но в Дедовичской школе №1 так и не налажен учебный процесс. В школе до сих пор нет учителя химии!» - обратились за помощью родители в конце сентября.

Региональный комитет по образованию от лица председателя Андрея Ермакова проинформировал о том, что Псковский государственный университет принял ходатайство о направлении студентов университета для замещения должности учителя химии. «В настоящее время вопрос решается совместно с университетом. Информация о вакансии на должность учителя химии МБОУ "Дедовичская средняя школа №1" также размещена в Центре занятости населения», - отметили в комитете.

В ответ родители сегодня, 18 октября, подчеркнули, что не считают вопрос решенным. «Неравнодушными родителями будет принято решение о переводе учащихся в Дедовичскую школу №2. Просим обеспечить учебные места. По вопросу бездействия по данной проблеме и неисполнения обязанностей директором Дедовичской школы №1, управлением образования Дедовичского района и комитетом по образованию Псковской области будет направлено обращение в администрацию президента», - написала мать одного из школьников.