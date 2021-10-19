Общество

Псковский профсоюз защитил в суде честь своего единомышленника

Псковский облсовпроф помог в деле защиты чести и достоинства члена организации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Руководителю инспекции труда СОП Псковский облсовпроф Наталье Лепаловской поступило письмо с выражением благодарности и признательности за подготовку и участие в судебном процессе по защите чести достоинства члена профсоюза.

«Высокий уровень юридической компетентности, профессионализм, убедительность, умение выстроить последовательность в подаче фактов и документов в ходе судебного процесса обеспечили положительный результат и принятие решения суда. Главным достоинством Н. Г. Лепаловской является умение быстро, квалифицированно и добросовестно выполнять поставленные задачи», - отмечается в письме.