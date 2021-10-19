Общество

Бежаницкий педагог приняла участие во всероссийском форуме классных руководителей

Бежаницкий педагог приняла участие в I Всероссийском форуме классных руководителей в Москве. Об этом администрация Бежаницкого района сообщила в социальной сети.

Для участия в этом мероприятии необходимо было заполнить анкету-заявку, а именно: рассказать о своих нравственных качествах, значимых достижениях, решить проблемные педагогические ситуации. Всего на участие в конкурсе подали заявки более 21 000 педагогов из 85 регионов страны. Пройти отбор и получить приглашение на форум в Москву смогли всего 1000 классных руководителей!

Учитель английского языка Бежаницкой средней школы Ольга Васильева вошла в число участников заключительного этапа форума. В Москве педагоги провели 2 панельные дискуссии, и смогли принять участие в 12 круглых столах, где признанные эксперты и педагоги обсуждали актуальные вопросы воспитания и образования в целом, рассказали в администрации района.

По итогам форума приняли меморандум-документ, который ляжет в основу реализации государственной политики в сфере образования и работы Министерства просвещения Российской Федерации. Форум завершился праздничным концертом в государственном кремлевском дворце.