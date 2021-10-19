Общество

Жителям Пскова посоветовали ходить по городу в яркой одежде

В осеннее-зимний период пешеходы должны быть предельно внимательными. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

В ведомстве перечислили особенности осенне-зимнего периода:

зимой темнеет рано и очень быстро, что способствует совершению ДТП,

из-за сугробов плохо просматривается проезжая часть, в связи с чем пешеход может не увидеть приближающейся опасности,

в снегопады заметно ухудшается видимость, появляются заносы, ограничивается и затрудняется движение пешеходов и транспорта,

снег мешает обзору дороги. Для водителя видимость на дороге также ухудшается,

на дорогах и тротуарах образуется наледь, что может привести к заносу автомобиля, увеличению тормозного пути, кроме того, сам пешеход может поскользнуться и оказаться на проезжей части.

Жителям Псковской области привели основные правила поведения на дороге осенью и зимой:

нужно проявлять удвоенное внимание и повышенную осторожность,

переходить дорогу следует только по пешеходному переходу с хорошей видимостью дороги. При переходе нужно увеличить безопасное расстояние до автомобиля,

перед пересечением проезжей части по пешеходному переходу стоит остановиться, убедиться, что водители транспортных средств отсутствуют поблизости или снизили скорость, чтобы пропустить пешехода. «Для этого посмотрите вначале налево, затем направо, после чего еще раз налево. Не подходите близко к краю проезжей части, вы можете поскользнуться», - отметили в ГИБДД.

использовать лучше «видимую» верхнюю одежду. Специалисты напомнили, что яркая одежда - один из самых простых способов сделать так, чтобы водители видели пешехода,

нужно использовать световозвращающие аксессуары. Их использование увеличивает шансы того, что водитель заметит пешехода издалека в пасмурный день,

передвигаться следует по тротуарам, а в случае их отсутствия - двигаться по краю обочины навстречу движущимся транспортным средствам,

необходимо помнить, что в темное время суток вне населенного пункта использование световозвращающих элементов на одежде обязательно.

«В своем поведении ребенок следуют моделям, демонстрируемым взрослыми. Лучшим уроком для детей будет наглядная демонстрация корректных действий со стороны родителя. Отправляясь на прогулку с ребенком, выбирайте безопасные места для перехода проезжей части, объясняйте, зачем необходимо всегда останавливаться перед тем, как ступить на дорогу, смотреть по сторонам. Будьте примером для своего ребенка», - заключили в ГИБДД.