Общество

Коммунальщики Пскова переходят в режим повышенной готовности из-за понижения температуры

В ближайшие дни в Пскове ожидается понижение температуры и выпадение осадков, а к концу недели - снег. В связи с этим коммунальные службы города переходят в режим повышенной готовности, сообщается в инстаграм-аккаунте администрации Пскова.

Ответственные за содержание города доложили сегодня о наличии техники и запасов материалов для обработки дорог и тротуаров, о работе диспетчерских служб, а также заверили, что готовы в течение часа переоборудовать коммунальные дорожные машины и выйти на противогололедную обработку улично-дорожной сети.

Отдельная просьба прозвучала в адрес автолюбителей: во избежание ДТП стоит заранее позаботиться о смене летней резины на зимнюю, быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.