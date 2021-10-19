Общество

Заключен контракт на строительство пешеходного моста в Усвятах

Организация «Автомобильные дороги Пскова» займется строительством пешеходного моста в Усвятах, который располагается на протоке озер Малое Усвятское и Усвятское. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, с компанией, прошедшей конкурсные процедуры, заключен контракт на выполнение работ.

Протяженность участка работ составит 500 метров, включая подходные пути и сам мост. Конструкция будет возводиться в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды». На разработку проекта и проведение работ из областного бюджета выделено 35 млн рублей.

Решение о строительстве нового моста на месте аварийной переправы принято во время посещения объекта губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в рамках рабочего визита в Усвяты. Глава региона тогда подчеркнул, что существующую конструкцию ремонтировать не имеет смысла — для граждан необходимо сделать надежный и современный мост, который будет доступен, в том числе, для маломобильных граждан.

Ранее представители администрации городского поселения «Усвяты», а также подрядчика провели выездное совещание, на котором обсудили проект нового моста и нюансы строительно-монтажных работ.