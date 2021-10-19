Общество

В Псковской области от гриппа привились почти 85 тысяч человек

В Псковской области от гриппа привито 84,8 тыс. человек, что составляет 23,5% от запланированного числа граждан. Из них 14,2 тыс. — дети, сообщили в пресс-службе администрации региона. Всего в регионе планируется привить порядка 360 тыс. человек, в том числе 67,5 тыс. детей.

По оценке специалистов, ежегодная вакцинация — самый эффективный способ защиты от гриппа. Отмечается, что прививку лучше делать в сентябре или октябре, чтобы успеть выработать иммунитет для защиты на протяжении всего сезона гриппа.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обозначил прививочную кампанию одним из наиболее приоритетных направлений работы в сфере здравоохранения. Для удобства граждан сделать прививку от гриппа можно в тех же пунктах, которые развернуты для вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

В настоящее время в Псковской области первый компонент препарата от COVID-19 получили 192,7 тыс. человек. При этом только за прошлую неделю в регионе привилось более 5 тыс. жителей региона. Завершили вакцинацию порядка 183 тыс. человек, ревакцинировано более 7 тыс. граждан.