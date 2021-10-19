Общество

В реанимации псковской инфекционки доступна услуга «Видеозвонок»

Псковская областная инфекционная больница напомнила об услуге «Видеозвонок». Как сообщается в инстаграм-аккаунте больницы, для поддержания периодического дистанционного контакта пациентов, находящихся в реанимации Псковской областной инфекционной больницы с близкими родственниками, в учреждении введена общедоступная услуга «Видеозвонок» посредством применения на дежурном мобильном устройстве мессенджера WhatsApp. Данный номер телефона будет использоваться только для видеосвязи.

«Трудно переоценить возможность тяжелобольного или длительное время находящегося с стенах больницы пациента поговорить с родными и услышать слова поддержки. В частности, в день планируемого видеозвонка родственник по телефону Информационного центра в порядке очередности записывается на разговор», - отметили в медучреждении.

Связь будет установлена только с номером, указанным в истории болезни, и с близким родственником, в отношении которого дано разрешение самим пациентом. Период видеосвязи: с 15.00 до 16.00 по будним дням (в выходные и праздничные дни - при особой необходимости). Заблаговременно врач реанимации совместно с клиническим психологом оценивают состояние пациента, а также возможность его беседы по телефону. В назначенное время осуществляется сам видеозвонок, обеспечиваемый опытным медперсоналом с обязательным присутствием психолога учреждения. О нецелесообразности разговора родственники информируются операторами центра.

«Надеемся, что услуга "Видеозвонок" положительно повлияет на скорейшее выздоровление тяжёлых пациентов, а также снизит обеспокоенность членов семьи», - добавили в больнице.