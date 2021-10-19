Архивисты опубликовали данные о населении Пскова и Великих Лук в 1915 году

Государственный архив Псковской области в социальных сетях опубликовал данные о населении Пскова, Великих Лук и других городов региона в 1915 году.
Источник: Государственный архив Псковской области
Архивисты представили подписчикам документ «Сообщение Псковского губернского статистического комитета в Псковское губернское присутствие о числе населения на 1 января 1915 г.», датированный 14 ноября 1916 года.
«Посад Александровский, который вы увидели в материалах, - это Талабские острова. А теперь еще раз взгляните на цифры. Население островов превышало в два раза население Печор. Подождем результаты переписи этого года и сравним с архивными материалами», - добавили архивисты.