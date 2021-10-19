Общество

Архивисты опубликовали данные о населении Пскова и Великих Лук в 1915 году

Государственный архив Псковской области в социальных сетях опубликовал данные о населении Пскова, Великих Лук и других городов региона в 1915 году.

Источник: Государственный архив Псковской области

Архивисты представили подписчикам документ «Сообщение Псковского губернского статистического комитета в Псковское губернское присутствие о числе населения на 1 января 1915 г.», датированный 14 ноября 1916 года.

«Вследствие отношения от 5 сего ноября за № 3203 Псковский губернский статистический комитет уведомляет Псковское губернское присутствие, что по имеющимся в комитете сведениям на 1 января 1915 г. числилось населения обоего пола: в г. Пскове – 41200 чел.; пригороде Печеры – 2233 ч.; пос. Александровском – 4092; Великих Луках – 10900 ч.; Новоржеве – 4100 ч.; Опочке – 11500; Острове – 7800 ч.; Порхове – 7000 ч.; Сольцах – 6109 ч.; Торопце – 9200 ч. и Холме – 7200 человек», - говорится в документе.

«Посад Александровский, который вы увидели в материалах, - это Талабские острова. А теперь еще раз взгляните на цифры. Население островов превышало в два раза население Печор. Подождем результаты переписи этого года и сравним с архивными материалами», - добавили архивисты.