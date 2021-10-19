В Пскове на закупку оборудования для новой школы направят 54 миллиона рублей

54 миллиона рублей направят на закупку оборудования для школы на улице Юбилейной в Пскове. Такое решение приняли на 57-ой внеочередной сессии Псковской городской Думы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.
«На 57-ой внеочередной сессии Псковской городской Думы депутаты согласовали перераспределение бюджетных ассигнований в размере 54 миллионов рублей на приобретение учебного оборудования для школы на 825 мест на улице Юбилейной», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в 2022 году в городской бюджет за счет средств областных субсидий поступят деньги на строительство двух школ: