Общество

Главврач Псковской городской поликлиники опровергла слухи о своем уходе с поста

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная опровергла слухи о своем уходе с поста. В Сети появилась информация о том, что она написала соответствующее заявление.

Галина Неваленная в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей очень удивилась этой информации. Сейчас она находится на больничном, у нее положительный тест на коронавирус.

В пресс-службе комитета по здравоохранению Псковской области сообщили, что информация об уходе Галины Неваленной - фейковая. Главврач находится на больничном, болеет ковидом. По этой причине, чтобы учреждение не осталось без руководителя, временно была назначена оперативной управляющей Анна Митюшкина.

Напомним, 15 октября заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Анна Митюшкина была представлена в качестве оперативного управляющего Псковской городской поликлиники.