Общество

Начинается видеотрансляция пресс-конференции о «подозрительных» налогоплательщиках и электронной подписи

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции «"Подозрительные" налогоплательщики и электронная подпись», которая в эти минуты начинается в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Как зарегистрировать юридическое лицо или ИП, не выходя из дома? Кто может попасть в категорию «подозрительных» налогоплательщиков? Как получить квалифицированную электронную подпись?

На эти и другие вопросы ответят должностные лица управления ФНС в Пскове на пресс-конференции:

начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Светлана Владимирова;

начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков Андрей Веденин;

заместитель начальника отдела информационной безопасности Станислав Герасимов.

Трансляция завершена.