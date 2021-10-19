Начинается видеотрансляция пресс-конференции о «подозрительных» налогоплательщиках и электронной подписи

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции «"Подозрительные" налогоплательщики и электронная подпись», которая в эти минуты начинается в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.
Как зарегистрировать юридическое лицо или ИП, не выходя из дома? Кто может попасть в категорию «подозрительных» налогоплательщиков? Как получить квалифицированную электронную подпись?
На эти и другие вопросы ответят должностные лица управления ФНС в Пскове на пресс-конференции:
Трансляция завершена.