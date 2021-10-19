Общество

Пять лучших вакансий определены в Пскове

Пять лучших вакансий с хорошей зарплатой в октябре назвали в Пскове. Подборку Псковской Ленте Новостей предоставил исследовательский центр портала Superjob.ru.

В октябре в числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий — предложения для программистов, руководителей и специалистов в сфере продаж, инженеров и квалифицированных рабочих. Среди наиболее высокооплачиваемых предложений в Мурманске, Туле и Ханты-Мансийске — вакансии врачей.

Пять лучших вакансий в Пскове:

- территориальный управляющий — от 130 тысяч рублей;

- рабочий на сборку холодильного оборудования — от 70 тысяч рублей;

- руководитель территориального подразделения — 60-70 тысяч рублей;

- фармацевт — от 60 тысяч рублей;

- менеджер по подбору запчастей — от 55 тысяч рублей.