Общество

Факты незаконной продажи псковским подросткам алкоголя и табака выявила полиция

Факты продажи подросткам запрещенных товаров выявили транспортные полицейские в Псковской области в рамках профилактического мероприятия «Торговля». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО.

За прошедшую неделю, с 11 по 19 октября, полицейские установили два факта незаконной продажи таких товаров, в том числе они установили нарушение в области розничной продажи спиртного без использования ЕАГИС и несоблюдение ограничений в сфере торговли табачными изделиями и кальянами.

По всем выявленным нарушениям составили протоколы об административном правонарушении, которые затем направили в мировые суды Псковской области.

Напомним, об известных фактах незаконной реализации товаров на объектах транспортной инфраструктуры можно сообщить по телефонам: 8 (8112) 66-57-46 (дежурная часть) и 8 800-200-16-02 (телефон доверия УТ МВД России по СЗФО).