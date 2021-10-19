Общество

Два проекта благоустройства парка у реки Милевка представили псковичам на выбор

Голосование по выбору концепции благоустройства парка у реки Милевка продолжается на сайте администрации города Пскова. Территория расположена на Запсковье на пересечении улиц Инженерной и Крупской, и будет обустроена в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации.

На выбор псковичей представлено две концепции, которые были разработаны на базе детского технопарка «Кванториум».

Первая концепция - «Место для тебя». Парк будет поделен на тематические зоны, благодаря чему, как рассказали в администрации, люди разных возрастов и увлечений смогут чувствовать себя комфортно. Планируется создать большую зону отдыха для взрослого населения, выделить зону выгула собак и огородить ее живой изгородью. Над рекой Милевка предлагается сделать смотровую площадку, где будет зона кормления уток. В самом центре парка расположится локация для молодежи с качелями и круговой скамейкой под навесом. На детской площадке будет установлен игровой комплекс с качелями, горками и лестницами. Отдельно будет организована спортивная зона с воркаут-площадкой и коробкой для игры в футбол и баскетбол. На территории парка также появится парковка для велосипедов и самокатов.

Вторая концепция - «Парк сенсорного восприятия». Особенность этого проекта – различные интерактивные экспонаты (музыкальные инструменты, зеркальный лабиринт, тактильная тропа), направленные на развитие органов чувств (осязания, зрения, слуха). Это уникальная для Псковской области концепция «живого» парка, где можно взаимодействовать с разными объектами. Помимо сенситивного парка, будет организована детская зона с современным игровым комплексом и домиком на дереве, спортивная зона для игры в футбол, баскетбол, настольный теннис и занятий воркаутом, локация для выгула и дрессировки собак, площадка для кормления уток, зона отдыха с арт-объектами.

Голосование продлится до 15 ноября. Виджет «Общественное голосование на портале Госуслуг» находится на главной странице сайта администрации города Пскова. Следует нажать кнопку «Участвовать», выбрать в строке опросы «Голосование по проектам», а затем – «Голосование по выбору концепции благоустройства парка реки Милевка». Далее при выборе одной из концепций участнику голосования будет предложено перейти на сайт Госуслуг и сделать свой выбор.