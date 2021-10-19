Кешбэк на одежду и обувь подготовили в СНГБ-Маркет для псковичей

Осень – золотая пора, пришло время побеспокоится об осеннем и зимнем гардеробах! Для пользователей приложения СНГБ-Маркет подготовлены предложения от известных интернет-магазинов с дополнительным кешбэком до 12,3% на категорию «Одежда и обувь».
Так, дополнительный кешбэк можно получить в следующих магазинах:
La Redoute – до 12,3% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;
Incanto – до 9,6% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;
Lamoda – до 9,6% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;
Zarina – до 7,6% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;
Gloria Jeans – до 8% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;
Shein – до 8% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;
Stradivarius – до 5,6% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;
Love Republic – до 5,6% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;
Aliexpress – до 5,5% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;
Другие интернет-магазины*.
Как совершить покупку на СНГБ-Маркет?
Зайдите в приложение «СНГБ Онлайн»,
Выберите раздел «Лояльность»,
Кликните «СНГБ-Маркет»,
Кликните нужный раздел,
Выберете магазин и пройдите по ссылке.
Выберете товар или услугу и оплатите картой СНГБ.
Вы не участник программы лояльности СНГБ? Подключайтесь!
В «СНГБ Онлайн»: вкладка «Продукты» → «Карты» → «Подключить программу лояльности».
Подробнее об условиях программы лояльности можно по ссылке.
*Полный список партнеров можно посмотреть в приложении «СНГБ Онлайн»: раздел «Лояльность» → «СНГБ-Маркет» → «Одежда и обувь».
Источник: СНГБ