Общество

Кешбэк на одежду и обувь подготовили в СНГБ-Маркет для псковичей

Осень – золотая пора, пришло время побеспокоится об осеннем и зимнем гардеробах! Для пользователей приложения СНГБ-Маркет подготовлены предложения от известных интернет-магазинов с дополнительным кешбэком до 12,3% на категорию «Одежда и обувь».

Так, дополнительный кешбэк можно получить в следующих магазинах:

La Redoute – до 12,3% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;

Incanto – до 9,6% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;

Lamoda – до 9,6% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;

Zarina – до 7,6% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;

Gloria Jeans – до 8% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;

Shein – до 8% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;

Stradivarius – до 5,6% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;

Love Republic – до 5,6% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;

Aliexpress – до 5,5% дополнительных СНГБ-бонусов/миль;

Другие интернет-магазины*.

Как совершить покупку на СНГБ-Маркет?

Зайдите в приложение «СНГБ Онлайн», Выберите раздел «Лояльность», Кликните «СНГБ-Маркет», Кликните нужный раздел, Выберете магазин и пройдите по ссылке. Выберете товар или услугу и оплатите картой СНГБ.

Вы не участник программы лояльности СНГБ? Подключайтесь!

В «СНГБ Онлайн»: вкладка «Продукты» → «Карты» → «Подключить программу лояльности».

Подробнее об условиях программы лояльности можно по ссылке.

*Полный список партнеров можно посмотреть в приложении «СНГБ Онлайн»: раздел «Лояльность» → «СНГБ-Маркет» → «Одежда и обувь».

Источник: СНГБ