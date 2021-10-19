Общество

СНГБ предлагает псковичам получать супер-кэшбэк по бизнес-карте

Представляем вам программу лояльности для бизнеса! Получайте 10% кэшбэка по вашей бизнес-карте VISA до конца ноября, а затем 0,55% на все! Каждый раз при накоплении 3000 рублей кэшбэка он будет автоматически зачисляться на ваш расчетный счет. Максимальная сумма кэшбэка в месяц – 10 000 рублей.

Для подключения кэшбэка необходимо обратиться в офис по месту обслуживания расчетного счета для оформления заявления (лично или через СНГБ Онлайн Бизнес).

Категории кэшбэка: спорт, товары для детей, бытовая техника и электроника, рестораны и кафе, медицинские услуги и аптеки, продукты, топливо, авиа и железнодорожные билеты, проживание в гостиницах, прочие.

Подробнее ознакомиться с условиями программы лояльности вы можете на сайте СНГБ.

Источник: СНГБ