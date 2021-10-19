Общество

Псковичи смогут реализовать планы с кредитом от 4,65% годовых

Кредит «Потребительский» воплотит в жизнь любые ваши желания. Сделать ремонт или порадовать себя новым приобретением – все возможно вместе с СНГБ!

Успейте воспользоваться выгодным предложением:

• Процентная ставка – от 4,65%* годовых;

• Срок кредитования: до 10 лет (включительно).

Подайте заявку на кредит в приложении СНГБ Онлайн (вкладка «Продукты» - «Открыть кредит»), на сайте https://www.sngb.ru/orders/credit.

*Ставка 4,65% действует для зарплатных клиентов при сумме кредита от 300 000 рублей, сроке 2 года и при оформлении страхования «Несчастный случай, болезнь» и «Потеря дохода (работы)» в СНГБ на весь срок кредита, а также учитывает дополнительную скидку 0,25% при наличии у клиента купона «Продукт дня».

+2% - если вы не зарплатный клиент.

От 7,4% - при оформлении в СНГБ страхования только по риску «Несчастный случай, болезнь».

От 11,75% - при оформлении страхования не в СНГБ.

От 12,65% - при отсутствии страхования.

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Подробные условия можно узнать на сайте банка.

Источник: СНГБ