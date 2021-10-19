Общество

Финалистки конкурса «Мисс Псков 2021» прогулялись по старинному особняку в образе ангелов

Финалистки конкурса красоты «Мисс Псков 2021» приняли участие в фотосессии в образе ангелов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса.

Фото здесь и далее: Ирина Большакова (https://vk.com/saara)

«Участницы главного конкурса красоты среди незамужних девушек отправились в ЗАГС, а точнее в особняк Лавриновского (https://vk.com/zagspskov), для проведения новой и очень необычной фотосессии. На этот раз они примерили крылья и попытались войти в образ ангела: кто-то изображал грустного, кто-то - счастливого, но всем без исключения нужно было совладать с гигантскими крыльями!» - рассказали организаторы.

Все фотосессии проводятся с соблюдением всех норм и правил, действующих на территории региона. Финальное шоу конкурса красоты состоится 14 ноября на сцене БКЗ филармонии. Билеты уже в продаже.





Руководитель бьюти-направления конкурса — Марина Тращенкова (https://vk.com/trashchenkovamarina).