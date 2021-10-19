Общество

Начальнику новосокольнического депо указали на нарушения в области охраны труда

Великолукская транспортная прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в эксплуатационном вагонном депо Новосокольники - филиала ОАО «РЖД». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

«Установлено, что в вагонном депо допускаются нарушения порядка ознакомления работников с графиком отпусков, несвоевременно выдаются удостоверения по проверке знаний охраны труда, не обеспечен пересмотр инструкций по охране труда, не проводится входной контроль в отношении средств индивидуальной защиты», - говорится в сообщении.

В этой связи великолукский транспортный прокурор внес представление начальнику вагонного депо. Устранение нарушений контролируется.