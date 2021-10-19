Общество

«Горводоканал» благоустроит поврежденный при аварии на водоводе парк у Мирожского монастыря

Во вторник, 19 октября, на одном из самых крупных водоводов диаметром 500 мм, проложенном в 1966 году, проводятся аварийно-восстановительные работы на ул.М.Горького. Как сообщает муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» в своем инстаграм-аккаунте, в 8.30 аварийный участок был отключен, а в 8.45 водоснабжение было восстановлено по резервному водоводу.

Работы по ликвидации последствий утечки проводятся тремя аварийными бригадами в количестве 16 сотрудников, задействовано 6 единиц специализированной техники.

В результате аварийной ситуации повреждена часть территории парка у Мирожского монастыря. Предприятие в обязательном порядке в ближайшее время будет заниматься благоустройством поврежденной территории.

Также в настоящее время совершается обход частных домовладений комиссией предприятия для оценки причиненного ущерба близлежащим домам. Планируется возмещение ущерба собственникам в полном объеме.

«К сожалению, аварийный участок водовода, состоящий из старых чугунных труб, требует полной реконструкции, в связи с чем Горводоканал планирует серьезные и дорогостоящие работы по санации данного участка. Это позволит избежать повреждения дорожного полотна и других элементов благоустройства ул. М.Горького, а также исключить полное перекрытие дорожного движения при проведении подобных работ», - говорится в сообщении.

В «Горводоканале» выразили благодарность псковскому управлению ГИБДД за оперативную помощь и организацию безопасного движения по улицам, прилегающим к аварийному участку, и принесли извинения жителям города за доставленные неудобства.